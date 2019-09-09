Селихов пропустит около восьми месяцев

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Селихов пропустит около восьми месяцев

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время перенесет операцию на ахилловом сухожилии, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, после операции голкипер будет восстанавливаться не менее 7-8 месяцев. Таким образом, Селихов вернется в строй не раньше апреля-мая 2020 года.

У вратаря произошел рецидив травмы ахилла, из-за которой он ранее пропустил около восьми месяцев. Травму футболист получил на тренировке.

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