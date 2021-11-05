Селихов рассказал, благодаря чему отразил пенальти Варди
Фото твиттер "Спартака"
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов поделился впечатлениями после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".
Напомним, что "красно-белые" на выезде добыли ничью со счётом 1:1. При этом "лисы" не забили пенальти - удар Джейми Варди парировал голкипер российской команды.
"Мы готовились к пенальти с тренером вратарей [Эштевешем], просматривали, тренер всё разжевал, оставалось только прыгнуть в нужный угол. Понимаем, что требует от нас тренер [Витория]. Уже шесть месяцев работаем, выходя на поле, знаем, что делать. Но не всегда получается, что мы хотим.
Как настраивался на матч? Ничего такого не было, просто готовились и знали, что будет сложно. Узнал о том, что сыграю, вчера на тренировке, Витория отдельно мне ничего не говорил. С главным тренером мы говорили всей командой, он поблагодарил нас за игру, ещё будет разбор, там уже конкретно поговорим обо всем. Я доволен игрой команды, мы отдали все силы", - сказал Селихов.
Не пропустите: Витория высказался о результате игры "Лестер" - "Спартак". | http://soccernews.ru
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