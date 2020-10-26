Селихов рассказал, думал ли он о завершении карьеры из-за травмы
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов рассказал, что он не задумывался о завершении карьеры, несмотря на тяжелую травму ахиллова сухожилия.
"Мыслей закончить карьеру после травмы не было. Были моменты, когда опускались руки, не было настроения. Но я всегда себе твердил, что надо возвращаться, терпеть и работать. Меня поддерживали близкие, семья, все верили в меня и продолжают верить. Хотелось бы отплатить им тем же", - сказал Селихов в интервью "Спорт-Экспрессу".
26-летний Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года. Всего он провел за московский клуб 37 матчей во всех турнирах и пропустил 38 голов. Его контракт с "красно-белыми" действует до 31 декабря 2022 года.
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