Селихов рассказал о ходе восстановления после травмы

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов рассказал о ходе восстановления после разрыва ахиллова сухожилия.

"Чувствую себя великолепно. Первый этап восстановления пройден. Сняли гипс и швы. Теперь потихоньку начинаю разрабатывать ногу. Всё идёт по плану. Уже, в принципе, могу передвигаться без костылей, но врачи сказали, что лучше потерпеть и ближайшие пару недель ещё страховать себя костылями. Прогнозы врачей? Всё зависит от меня. Посмотрим, как буду восстанавливаться. Самое главное - не форсировать события, чтобы потом не было рецидивов и осложнений" - цитирует 24-летнего голкипера официальный сайт "красно-белых".

Отметим, что в субботу Селихов провёл первую индивидуальную тренировку в тренажёрном зале после операции.

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