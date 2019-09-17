Селихов рассказал о состоявшейся операции

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов в инстаграме рассказал, как прошла операция.

Напомним, на одной из тренировок футболист получил повреждение правого ахилового сухожилия. Ранее сообщалось, что на восстановление игрока уйдет около 7 месяцев.

"Операция прошла успешно, чувствую себя хорошо! Впереди сложный период реабилитации, приложу все усилия, чтобы вернуться сильнее. Спасибо каждому за теплые слова и поддержку! Вперед, "Спартак".

Кто думает, что я сдался и опустил руки, вспомните известную фразу Вадима Евсеева, она вам", - написал Селихов.

В этом сезоне голкипер не принимал участия в матчах. "Спартак" после 9 туров чемпионата России занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

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