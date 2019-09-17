Селихов рассказал о состоявшейся операции
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов в инстаграме рассказал, как прошла операция.
Напомним, на одной из тренировок футболист получил повреждение правого ахилового сухожилия. Ранее сообщалось, что на восстановление игрока уйдет около 7 месяцев.
Операция прошла успешно, чувствую себя хорошо! Впереди сложный период реабилитации,приложу все усилия, чтобы вернуться сильнееСпасибо каждому за тёплые слова и поддержку!!!Вперед Спартак⚪️ p.s Кто думает, что я сдался и опустил руки,вспомните известную фразу Вадима Евсеева,она вам
"Операция прошла успешно, чувствую себя хорошо! Впереди сложный период реабилитации, приложу все усилия, чтобы вернуться сильнее. Спасибо каждому за теплые слова и поддержку! Вперед, "Спартак".
Кто думает, что я сдался и опустил руки, вспомните известную фразу Вадима Евсеева, она вам", - написал Селихов.
В этом сезоне голкипер не принимал участия в матчах. "Спартак" после 9 туров чемпионата России занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.
Не пропустите: Селихов пропустит около восьми месяцев| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лев высказался о ситуации с голкиперами сборной Германии
-
Верратти попросил болельщиков ПСЖ дать второй шанс Неймару
-
Позиция "Краснодара" в отношении Мамаева не изменилась
-
Селихов рассказал о состоявшейся операции
-
"Крылья Советов" готовы предложить контракт Мамаеву
-
Тухель рассказал об ожиданиях от матча ПСЖ - "Реал" в Лиге чемпионов
-
Президент "Аталанты" рассказал, почему Шкртел разорвал контракт с клубом через 3 недели
-
Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории МЛС
-
"Манчестер Юнайтед" определился с главными трансферными целями
-
"Локомотив" может на длительный срок потерять Антона Миранчука
-
"Уфа" предложила новый логотип для РПЛ после остановки мяча Евсеевым
-
Мамаев встретился с женой после выхода на свободу
-
"Манчестер Сити" потерял еще одного центрального защитника из-за травмы
-
Экс-форвард "Вердера" близок к переходу в "Карпаты"
-
"Зенит" проиграл "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА
-
Четверо ямайских футболистов пострадали в результате удара молнии
-
Игуаин ударил тренера на тренировке "Ювентуса"
-
"Аякс" и "Интер" одержали крупные победы в Юношеской лиге УЕФА
-
СМИ сообщили зарплату Кокорина по новому контракту с "Зенитом"
-
Месси выйдет на поле в матче с "Боруссией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4