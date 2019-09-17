Селихов рассказал о состоявшейся операции

Теги александр селиховспартак москватравмы

Селихов рассказал о состоявшейся операции

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов в инстаграме рассказал, как прошла операция.

Напомним, на одной из тренировок футболист получил повреждение правого ахилового сухожилия. Ранее сообщалось, что на восстановление игрока уйдет около 7 месяцев.

 "Операция прошла успешно, чувствую себя хорошо! Впереди сложный период реабилитации, приложу все усилия, чтобы вернуться сильнее. Спасибо каждому за теплые слова и поддержку! Вперед, "Спартак".

Кто думает, что я сдался и опустил руки, вспомните известную фразу Вадима Евсеева, она вам", - написал Селихов.

В этом сезоне голкипер не принимал участия в матчах. "Спартак" после 9 туров чемпионата России занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

Не пропустите: Селихов пропустит около восьми месяцев| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Позиция "Краснодара" в отношении Мамаева не изменилась

Позиция "Краснодара" в отношении Мамаева не изменилась

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов