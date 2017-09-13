Селихов: "Стать чемпионами во второй раз подряд будет сложно, но ничего еще не потеряно"

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов высказался о шансах своей команды во второй раз подряд выиграть чемпионский титул.

"Конечно, второй раз подряд стать чемпионами будет сложно. Играем в трех турнирах, и где-то будет не хватать свежести и моральных сил. Но все только впереди. Ничего еще не потеряно. Например, мы с Ильей Кутеповым только что вернулись из сборной. Из-за этого у нас не было ни одного выходного. Я ни в коем случае не жалуюсь, но организму требуется хотя бы нормально выспаться", - цитирует 23-летнего голкипера Russia Today.

Напомним, Селихов назвал лучшего вратаря России. | soccernews.ru