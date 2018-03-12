Селихов: "Уверен, что в случае со сложным периодом у Промеса все временно"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов верит, что его партнер по команде полузащитник Квинси Промес скоро снова начнет забиваться голы.

"Если говорить о незабитом пенальти Промеса, то я не смотрел повтор, а издалека не было видно. Но когда-то Промес тоже должен был не забить. Таких нет, мне кажется, игроков, которые всё забивают. На моей памяти это первый раз, когда Промес не забил пенальти.

Я уверен, что в случае со сложным периодом у Квинси все временно. Промес - топ игрок, у него никаких не будет проблем. Думаю, скоро он будет забивать. Не забывайте, это лучший игрок по системе гол плюс пас. Этот застой скоро пройдёт и Квинси раззабивается опять. Ну есть моменты, когда не фартит, не летит мяч в ворота", - приводят слова Селихова российские СМИ.

Стоит отметить, что 26-летний Промес не может забить гол на протяжении четырех матчей подряд.

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