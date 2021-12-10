Селихов - в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошёл вратарь московского "Спартака" Александр Селихов, сделавший 4 сейва в матче против "Легии" (1:0). В том числе он отразил пенальти на 98-й минуте.

За награду с россиянином поспорят Элиф Элмас ("Наполи"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") и Мислав Оршич ("Динамо" Загреб).

Македонец и испанец оформили по дублю в играх с "Лестером" (3:2) и ПСВ (3:0) соответственно, а хорват забил победный гол в ворота "Вест Хэма" (1:0).

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