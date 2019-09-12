Селихов в скором времени будет прооперирован

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Селихов в скором времени будет прооперирован

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в скором времени перенесет операцию. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Напомним, ранее у футболиста была диагностирована травма правого ахиллова сухожилия. Селихов получил повреждение на одной из тренировок клуба.

"В ближайшее время он будет прооперирован. Желаем Александру скорейшего возвращения в строй!", - сообщается на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что на восстановления голкипера потребуется около 8 месяцев. "Спартак" с 14 баллами занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: Селихов пропустит около восьми месяцев| http://soccernews.ru
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