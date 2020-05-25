Селихов вернулся в общую группу "Спартака" после травмы

Голкипер "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, в сентябре 2019 года футболист перенес операцию из-за травмы правого ахиллового сухожилия. В нынешнем сезоне вратарь не участвовал нив одном матче сезона.

Сегодня, 25 мая, 26-летний футболист тренировался в общей группе красно-белых.

Александр Селихов вернулся на поле!



Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений



С возвращением, Саша! pic.twitter.com/xRo1DgyHba