Селихов вновь тренируется в общей группе "Спартака"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов вернулся в общую группу.

Напомним, что ранее 25-летний голкипер восстанавливался после операции на мизинце левой руки.

Таким образом, Селихов имеет шанс принять участие в игре 9-го тура РПЛ против "Урала", который состоится 14 сентября.

В этом сезоне Селихов провел пять матчей, в которых пропустил 5 голов.

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