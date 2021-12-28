Селихов высказался об игре "Спартака" в РПЛ

Фото: инстаграм Селихова/Автор неизвестен

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов высказался о разнице в футболе красно-белых в РПЛ и Лиге Европы.

– Когда проигрываешь, до следующей игры ходишь, в себе ищешь какие-то причины. Понятно, что провал, но эта Лига Европы хоть как-то скрашивает этот сезон. Понятно, что есть еще 12 туров. Думаю, борьба еще не завершена, за еврокубки надо бороться.

– Какое самое яркое событие со знаком минус в "Спартаке" за последний год, а какое со знаком плюс?

– Пришел новый тренер, Руй, я чувствовал себя великолепно, но на предсезонном турнире, на разминке, я сломал палец, это была уже пятая операция.

– Это минус, а плюс?

– Участие на европейской арене, выигранная группа, пенальти – на кону стояла путевка в 1/8 финала. Я очень счастлив, что удалось войти хоть в какую-то маленькую историю "Спартака".

– В РПЛ "Спартак" занимает 9-е место, а в Лиге Европы вы вышли в весну с первого места. Почему такая разница?

– В РПЛ, когда мы играли хорошо, реально возили, сто моментов не забивали за игру – мы почему-то проигрывали. А когда на самом деле играли не очень, то умудрялись выкатывать там 1:1, 2:1.

Если честно, не знаю, могу за себя говорить: у меня настрой на каждый матч идет один и тот же – что в Европе, что в чемпионате России. В Европе мы подходили, наверное, помимо "Легии", как аутсайдеры. Поэтому, думаю, так и выступили, – сказал российский вратарь.

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