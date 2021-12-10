Селихов ярко высказался о своей игре в текущем сезоне

Фото твиттер "Спартака"

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов объяснил свой серьёзный прогресс в сезоне 2021/22.

"Как я это делаю? Не знаю. Думаю, может, воздалось за три года мучений. Спасибо всевышнему, богу. Вся команда – молодцы, все ребята бились. Лично для меня это был матч (против "Легии" в ЛЕ - примечание Soccernews) всей жизни", - сказал Селихов.

Голкипер "Спартака" сделал 4 сейва в матче против "Легии" (1:0), в том числе отразил пенальти на 98-й минуте.

Всего в текущем сезоне Селихов пропустил 8 голов в 8 играх.

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