Селихов ярко высказался о взаимоотношениях "Спартака" с фанатами

Теги александр селиховспартак москваденис глушаков

Селихов ярко высказался о взаимоотношениях "Спартака" с фанатами

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал, какие отношения у команды с болельщиками клуба. Об этом сообщает Bobsoccer.

"Всегда хочется, чтобы мы - команда и болельщики - были единым целым. Надеюсь, недопонимание в прошлом и, когда возобновится чемпионат, мы снова пойдем вперед вместе. Со своей стороны, постараемся радовать болельщиков игрой и победами", - сказал Селихов.  

Напомним, в прошлом году фаната красно-белых были очень недовольны нахождением в команде Дениса Глушакова. 

"Спартак" с 28 очками занимает 4 место турнирной таблицы. Первый матч "Спартака" в чемпионате России состоится 3 марта с "Краснодаром".

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