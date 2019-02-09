Селихов ярко высказался о взаимоотношениях "Спартака" с фанатами

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал, какие отношения у команды с болельщиками клуба. Об этом сообщает Bobsoccer.



"Всегда хочется, чтобы мы - команда и болельщики - были единым целым. Надеюсь, недопонимание в прошлом и, когда возобновится чемпионат, мы снова пойдем вперед вместе. Со своей стороны, постараемся радовать болельщиков игрой и победами", - сказал Селихов.

Напомним, в прошлом году фаната красно-белых были очень недовольны нахождением в команде Дениса Глушакова.

"Спартак" с 28 очками занимает 4 место турнирной таблицы. Первый матч "Спартака" в чемпионате России состоится 3 марта с "Краснодаром".

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