Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Голкиперу "Спартака" Александру Селихову прооперировали левую руку, из которой достали временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщает официальный сайт красно-белых.

Напомним, 25-летний вратарь был травмирован в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). У него был диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

"Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме", - сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

В сезоне-2018/19 Селихов участвовал в 6 матчах в РПЛ6 матчей за "Спартак" и пропустил 6 голов.

А еще: Понсе прокомментировал свой переход в "Спартак"| http://soccernews.ru