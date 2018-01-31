"Сельта" арендовала форварда Бое с правом выкупа за 12 миллионов евро

Аргентинский нападающий "Торино" Лукас Бое перешел в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро.

21-летний Бое выступал за "Торино" с 2016 года, провел за клуб 33 матча и забил 3 гола. Ранее играл за "Ривер Плейт" и "Ньюэллз Олд Бойз". Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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