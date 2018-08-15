"Сельта" арендовала парагвайского защитника

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"Сельта" арендовала парагвайского защитника

Защитник "Лилля" Хуниор Алонсо стал игроком "Сельты", сообщает официальный твиттер клуба.

Галисийцы арендовали 25-летнего парагвайца до конца сезона 2018/19 с правом последующего выкупа.

Алонсо выступал за "Лилль" с 2017 года, сыграл 52 матча и забил 3 гола. 

Не пропустите: "Сельта" объявила о переходе перспективного датчанина. | http://soccernews.ru

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