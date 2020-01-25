"Сельта" арендовала полузащитника сборной Хорватии Брадарича

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"Сельта" арендовала полузащитника сборной Хорватии Брадарича

"Сельта" арендовала хавбека "Кальяри" и сборной Хорватии Филипа Брадарича. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона с опцией выкупа.

Брадарич выступал за "Кальяри" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он играл в аренде за "Хайдук".

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