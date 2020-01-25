"Сельта" арендовала полузащитника сборной Хорватии Брадарича
"Сельта" арендовала хавбека "Кальяри" и сборной Хорватии Филипа Брадарича. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона с опцией выкупа.
OFICIAL | Calidad y consistencia. El internacional croata y subcampeón del mundo Filip Bradarić llega cedido, con opción de compra.— RC Celta (@RCCelta) 24 января 2020 г.
¡Bienvenido! #BenvidoBradarić pic.twitter.com/tXKowV3vRN
Брадарич выступал за "Кальяри" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он играл в аренде за "Хайдук".
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|Алавес
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