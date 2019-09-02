"Сельта" арендовала Рафинью у "Барселоны"

"Сельта" объявила о переходе бразильского полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб из Виго арендовал футболиста на год. При этом "Барселона" продлила контракт с бразильцем до лета 2021 года.

26-летний Рафинья является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 90 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Трехкратный чемпион Испании, пятикратный обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА. За сборную Бразилии сыграл 2 матча и забил 1 гол.

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