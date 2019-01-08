"Сельта" - "Атлетик" - 1:2 (видеообзор матча)

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"Сельта" - "Атлетик" - 1:2 (видеообзор матча)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором "Атлетик" обыграл "Сельту" со счетом 2:1.

Видео: "Сельта" - "Атлетик" - 1:2

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