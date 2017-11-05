"Сельта" – "Атлетик" - 3:1 (обзор)

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"Сельта" – "Атлетик" - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей 11-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Атлетиком" (3:1).

Видео: "Сельта" – "Атлетик".

 

Не пропустите: "Сельта" победила "Атлетик". | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
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