"Сельта" - "Барселона" - 1:1 (обзор)

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"Сельта" - "Барселона" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/8 финала Кубка Испании между "Сельтой" и "Барселоной" (1:1).

Видео: "Сельта" - "Барселона".

 

Не пропустите: "Барселона" и "Сельта" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании победителя не выявили. | http://soccernews.ru

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3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
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