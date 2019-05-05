"Сельта" - "Барселона" - 2:0 ( видеообзор матча 36-го тура Примеры)

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"Сельта" - "Барселона" - 2:0 ( видеообзор матча 36-го тура Примеры)

Представляем видеообзор матча 36-го тура Примеры между "Сельтой" и "Барселоной". В этой встрече победителем стали хозяева игры.

Не пропустите: "Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов) | http://soccernews.ru

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"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов)

"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов)

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Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 36 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Леганес Леганес 36 45
12 Бетис Бетис 35 44
13 Эйбар Эйбар 35 43
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 35 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 35 30
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