"Сельта" - "Барселона" - 2:0 ( видеообзор матча 36-го тура Примеры)

Представляем видеообзор матча 36-го тура Примеры между "Сельтой" и "Барселоной". В этой встрече победителем стали хозяева игры.

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