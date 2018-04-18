"Сельта" – "Барселона" – 2:2 (обзор)

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"Сельта" – "Барселона" – 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 33-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Барселоной" – 2:2.

Видео: "Сельта" –  "Барселона".

Не пропустите: Удаление, гол рукой и каталонские провалы в защите: "Барселона" вновь поделила очки с "Сельтой". | http://soccernews.ru

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