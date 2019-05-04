"Сельта" - "Барселона": видеотрансляция поединка с участием чемпиона Испании

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Сельта" дома встретится с "Барселоной".

Галисийцы традиционно являются неудобным соперником для "сине-гранатовых", а в этот раз уже обеспечившая себе чемпионский титул "блауграна" приедет ещё и с полурезервным составом. Учитывая, что "небесным" очень нужны очки, чтобы не вылететь в Сегунду, можно ожидать не только яркой игры, но и сенсационной победы хозяев поля.

Матч пройдёт сегодня на стадионе "Балаидос". Начало - в 21:45 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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