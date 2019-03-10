"Сельта" - "Бетис" - 0:1 (видеообзор матча)

Теги бетиссельта виго

"Сельта" - "Бетис" - 0:1 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 27-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Бетисом". Игра закончилась в пользу гостей.

Не пропустите: "Сельта" проиграла "Бетису" в домашнем матче Примеры (видео гола)| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А

"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Бетис Бетис 27 39
7 Севилья Севилья 26 37
8 Валенсия Валенсия 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов