"Сельта" - "Бетис" - 0:1 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 27-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Бетисом". Игра закончилась в пользу гостей.

Не пропустите: "Сельта" проиграла "Бетису" в домашнем матче Примеры (видео гола)| http://soccernews.ru