"Сельта" – "Бетис" - 3:2 (обзор)

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"Сельта" – "Бетис" - 3:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура испанской Примеры между "Сельтой" и "Бетисом".

Не пропустите: "Сельта" на своём поле переиграла "Бетис". | http://soccernews.ru

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5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
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