"Сельта" без Смолова проиграла "Осасуне"
В рамках 36-го тура испанской Примеры "Сельта" в гостях уступила "Осасуне" со счётом 1:2.
У галисийцев отличился Санти Мина, а за памплонцев забивали Энрик Гальего и Хосе Арнаис.
Напомним, что в матче не принимал участие получивший травму российский форвард Фёдор Смолов.
"Осасуна" - "Сельта" - 2:1
Голы: 0:1 – 10 Санти Мина, 1:1 – 23 Гальего, 2:1 – 90 Арнаис.
"Осасуна": Эррера, Эступиньян, Аридане, Давид Гарсия, Ронкалья (Видаль, 67), Роберто Торрес (Барха, 85), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес, Брашанац (Монкайола, 84), Гальего, Адриан (Арнаис, 67).
"Сельта": Вильяр, Мальо, Саэнс (Нолито, 46), Айду, Оласа (Мендес, 85), Бельтран (Брадарич, 66), Йокушлу, Рафинья (Васкес, 66), Араухо, Санти Мина (Эрнандес, 72), Аспас.
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|Севилья
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|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|26
|13
|Осасуна
|20
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|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Мальорка
|20
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|Эспаньол
|20
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