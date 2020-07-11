"Сельта" без Смолова проиграла "Осасуне"

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"Сельта" без Смолова проиграла "Осасуне"

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Сельта" в гостях уступила "Осасуне" со счётом 1:2.

У галисийцев отличился Санти Мина, а за памплонцев забивали Энрик Гальего и Хосе Арнаис.

Напомним, что в матче не принимал участие получивший травму российский форвард Фёдор Смолов.

"Осасуна" - "Сельта" - 2:1

Голы: 0:1 – 10 Санти Мина, 1:1 – 23 Гальего, 2:1 – 90 Арнаис.

"Осасуна": Эррера, Эступиньян, Аридане, Давид Гарсия, Ронкалья (Видаль, 67), Роберто Торрес (Барха, 85), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес, Брашанац (Монкайола, 84), Гальего, Адриан (Арнаис, 67).

"Сельта": Вильяр, Мальо, Саэнс (Нолито, 46), Айду, Оласа (Мендес, 85), Бельтран (Брадарич, 66), Йокушлу, Рафинья (Васкес, 66), Араухо, Санти Мина (Эрнандес, 72), Аспас.

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