"Сельта" близка к подписанию бразильского защитника

"Сельта" близка к подписанию защитника "Коринтианса" Фабиана Бальбуэны, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, клубы согласовали трансфер 26-летнего парагвайца за четыре миллиона евро.

Ожидается, что в ближайшее время "Сельта" официально объявит о сделке.

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