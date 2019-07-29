"Сельта" близка к покупке игрока дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагавы

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"Сельта" близка к покупке игрока дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагавы

Хавбек дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава в скором времени перейдет в "Сельту". Об этом пишет Bild.

В минувшем сезоне 30-летний футболист играл лишь в 2 матчах Бундеслиги. Во второй половине розыгрыша он выступал в аренде в "Бешикташе", где забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах. Контракт Кагавы с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник продолжит карьеру в "Бешикташе".

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