"Сельта" – "Депортиво" - 1:1 (обзор)

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"Сельта" – "Депортиво" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 36-го тура испанской Примеры между "Сельтой" и "Депортиво".

Не пропустите: "Сельта" в родных стенах упустила победу над "Депортиво". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Севилья 35 51
8 Хетафе 35 49
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Атлетик Бильбао 36 43
14 Алавес 35 41
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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