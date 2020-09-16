"Сельта" договорилась о продлении контракта с хавбеком Хосабедом Санчесом

"Сельта" продлит контракт с хавбеком Хосабедом Санчесом. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Соглашение будет рассчитано до лета 2022 года.

Также в клубе сообщили, что футболист проведет следующий сезон в аренде в "Малаге".

Прошлый розыгрыш 29-летний хавбек провел в аренде в "Жироне". В 15 матчах он отметился 1 ассистом.

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