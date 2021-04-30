"Сельта" дома обыграла "Леванте"

Теги сельта виголеванте

"Сельта" дома обыграла "Леванте"Фото: Твиттер @RCCelta 
Подошел к концу матч 34 тура испанской Ла Лиги между "Сельтой" и "Леванте". Хозяева, которые еще могут зацепиться за места в еврокубках в следующем сезоне, спокойно победили со счетом 2:0. Команды не торопились раскрывать все свои карты и первый тайм закончился со счетом 0:0. Во второй половине игры, "Сельта" сразу взялась за дело и на 51 минуте забила первый мяч. Гости не смогли найти достойного ответа, а, напротив, через некоторое время пропустили еще раз и закрыли вопрос о победителе встречи.

Результат позволил хозяевам набрать 44 очка и подняться на 9 строчку в турнирной таблице. "Леванте" осталось на 12 месте, имея в своем активе 38 баллов.

"Сельта" - "Леванте" 2:0 (0:0)

Голы: Мендес, 51 - 1:0, Солари, 74 - 2:0

"Сельта": Вильяр, Мурильо, Айду (Араухо, 46), Фонтан (Аарон Мартин, 46), Васкес, Тапия (Бельтран, 29), Мендес, Денис Суарес, Нолито (Феррейра, 85), Аспас (Солари, 66), Санти Мина.

"Леванте": Карденас, Клерк, Везу, Постиго, Робер (Дукуре, 83), Де Фрутос, Мелеро (Леон, 79), Cantero (Моралес, 79), Барди (Рочина, 68), Дуарте (Мирамон, 79), Рохер Марти.

Читать также: Зинедин Зидан прокомментировал борьбу за победу в Ла Лиге | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" уволит Фонсеку

"Рома" уволит Фонсеку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов