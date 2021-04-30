"Сельта" дома обыграла "Леванте"
Фото: Твиттер @RCCelta
Подошел к концу матч 34 тура испанской Ла Лиги между "Сельтой" и "Леванте". Хозяева, которые еще могут зацепиться за места в еврокубках в следующем сезоне, спокойно победили со счетом 2:0. Команды не торопились раскрывать все свои карты и первый тайм закончился со счетом 0:0. Во второй половине игры, "Сельта" сразу взялась за дело и на 51 минуте забила первый мяч. Гости не смогли найти достойного ответа, а, напротив, через некоторое время пропустили еще раз и закрыли вопрос о победителе встречи.
Результат позволил хозяевам набрать 44 очка и подняться на 9 строчку в турнирной таблице. "Леванте" осталось на 12 месте, имея в своем активе 38 баллов.
"Сельта" - "Леванте" 2:0 (0:0)
Голы: Мендес, 51 - 1:0, Солари, 74 - 2:0
"Сельта": Вильяр, Мурильо, Айду (Араухо, 46), Фонтан (Аарон Мартин, 46), Васкес, Тапия (Бельтран, 29), Мендес, Денис Суарес, Нолито (Феррейра, 85), Аспас (Солари, 66), Санти Мина.
"Леванте": Карденас, Клерк, Везу, Постиго, Робер (Дукуре, 83), Де Фрутос, Мелеро (Леон, 79), Cantero (Моралес, 79), Барди (Рочина, 68), Дуарте (Мирамон, 79), Рохер Марти.
Читать также: Зинедин Зидан прокомментировал борьбу за победу в Ла Лиге | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"РБ Лейпциг" на последней минуте дополнительного времени вырвал победу и вышел в финал Кубка Германии
-
Почеттино прокомментировал возможное продлении контракта с Мбаппе
-
Названо условие, при котором Хави возглавит "Барселону"
-
"Фиорентина" назвала цену за Влаховича
-
Бруну Фернандеш пошутил о разгроме "Ромы"
Лента новостей
-
"Рома" уволит Фонсеку
-
"РБ Лейпциг" на последней минуте дополнительного времени вырвал победу и вышел в финал Кубка Германии
-
"Лестер" в большинстве не смог победить "Саутгемптон"
-
"Сельта" дома обыграла "Леванте"
-
Стало известно, как Марсело попадет в Лондон на матч с "Челси"
-
Почеттино прокомментировал возможное продлении контракта с Мбаппе
-
"Ньюкасл" не хочет продавать Сен-Максимена
-
Видаль не захотел переходить в Марсель
-
Названо условие, при котором Хави возглавит "Барселону"
-
"Фиорентина" назвала цену за Влаховича
-
Зинедин Зидан прокомментировал борьбу за победу в Ла Лиге
-
Московское "Динамо" назвало лучшего игрока апреля
-
Де Лигт назвал цели "Ювентуса" на остаток сезона
-
Бруну Фернандеш пошутил о разгроме "Ромы"
-
РФС и сборная России поддержали УЕФА и ФИФА в бойкоте соцсетей
-
На финале Кубка России выступит группа "Пицца"
-
"Спартак" снова "подколол" ЦСКА и загадал кроссворд про "армейцев"
-
Появилась информация о внушительном бонусе для Луческу по итогам сезона
-
Евгений Савин про "Диктант победы": "Это политическая подстава"
-
Российский форвард оформил хет-трик в матче чемпионата Дании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14