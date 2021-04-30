"Сельта" дома обыграла "Леванте"

Фото: Твиттер @RCCelta

Подошел к концу матч 34 тура испанской Ла Лиги между "Сельтой" и "Леванте". Хозяева, которые еще могут зацепиться за места в еврокубках в следующем сезоне, спокойно победили со счетом 2:0. Команды не торопились раскрывать все свои карты и первый тайм закончился со счетом 0:0. Во второй половине игры, "Сельта" сразу взялась за дело и на 51 минуте забила первый мяч. Гости не смогли найти достойного ответа, а, напротив, через некоторое время пропустили еще раз и закрыли вопрос о победителе встречи.

Результат позволил хозяевам набрать 44 очка и подняться на 9 строчку в турнирной таблице. "Леванте" осталось на 12 месте, имея в своем активе 38 баллов.

"Сельта" - "Леванте" 2:0 (0:0)

Голы: Мендес, 51 - 1:0, Солари, 74 - 2:0

"Сельта": Вильяр, Мурильо, Айду (Араухо, 46), Фонтан (Аарон Мартин, 46), Васкес, Тапия (Бельтран, 29), Мендес, Денис Суарес, Нолито (Феррейра, 85), Аспас (Солари, 66), Санти Мина.

"Леванте": Карденас, Клерк, Везу, Постиго, Робер (Дукуре, 83), Де Фрутос, Мелеро (Леон, 79), Cantero (Моралес, 79), Барди (Рочина, 68), Дуарте (Мирамон, 79), Рохер Марти.