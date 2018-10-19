"Сельта" дома проиграла "Алавесу"

В рамках девятого тура испанской Примеры "Сельта" в родных стенах минимально уступила "Алавесу", который одержал уже вторую победу подряд. Напомним, что две недели назад баски взяли верх над мадридским "Реалом".

"Сельта" – "Алавес" - 0:1

Гол: Пина, 58 - 0:1.

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Алонсо (Юльсагер, 87), Мальо, Кабраль, Браис Мендес, Бельтран (Мор, 63), Лоботка, Буфаль (Систо, 74), Аспас, Эккерт.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Химо Наварро, Ману Гарсия, Пина, Ибаи Гомес, Брашанац (Вакасо, 76), Хони Родригес (Бастон, 90), Кальери (Собрино, 74).

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