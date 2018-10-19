"Сельта" дома проиграла "Алавесу"
В рамках девятого тура испанской Примеры "Сельта" в родных стенах минимально уступила "Алавесу", который одержал уже вторую победу подряд. Напомним, что две недели назад баски взяли верх над мадридским "Реалом".
"Сельта" – "Алавес" - 0:1
Гол: Пина, 58 - 0:1.
"Сельта": Альварес, Ронкалья, Алонсо (Юльсагер, 87), Мальо, Кабраль, Браис Мендес, Бельтран (Мор, 63), Лоботка, Буфаль (Систо, 74), Аспас, Эккерт.
"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Химо Наварро, Ману Гарсия, Пина, Ибаи Гомес, Брашанац (Вакасо, 76), Хони Родригес (Бастон, 90), Кальери (Собрино, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Жирона
|20
|24
|12
|Эспаньол
|19
|24
|13
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11