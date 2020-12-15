"Сельта" дома разгромила "Кадис"

13 тур испанской Ла Лиги завершился матчем между "Сельтой" и "Кадисом". Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.



Победа позволила "Сельте" набрать 16 очков и занять 9 место в таблице. Гости остались на 7 строчке, имея в активе 18 очков.



"Сельта" - "Кадис" 4:0 (4:0)

Голы: Нолито, 6 - 1:0, Аспас, 31 (пенальти) - 2:0, Бельтран, 43 - 3:0, Мендес, 45+1 - 4:0

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Айду, Араухо, Оласа, Денис Суарес (Йокушлу, 67), Тапия (Баэса, 67), Мендес (Фонтан, 77), Нолито (Де Леон, 77), Аспас, Санти Мина (Бельтран, 34).