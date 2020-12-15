"Сельта" дома разгромила "Кадис"
13 тур испанской Ла Лиги завершился матчем между "Сельтой" и "Кадисом". Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.
Победа позволила "Сельте" набрать 16 очков и занять 9 место в таблице. Гости остались на 7 строчке, имея в активе 18 очков.
"Сельта" - "Кадис" 4:0 (4:0)
Голы: Нолито, 6 - 1:0, Аспас, 31 (пенальти) - 2:0, Бельтран, 43 - 3:0, Мендес, 45+1 - 4:0
"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Айду, Араухо, Оласа, Денис Суарес (Йокушлу, 67), Тапия (Баэса, 67), Мендес (Фонтан, 77), Нолито (Де Леон, 77), Аспас, Санти Мина (Бельтран, 34).
"Кадис": Ледесма, Эспино (Искьердо, 46), Карселен, Фали Хименес, Маркос Мауро, Йонссон (Гарридо, 69), Алехо (Помбо, 46), Алекс Фернандес, Переа, Негредо (Лосано, 70), Хименес (Малбашич, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14