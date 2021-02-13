"Сельта" дома разобралась "Эльче" и прервала серию из 7 игр без побед

В Виго закончился матч в рамках 23 тура испанской Ла Лиги. "Сельта" принимала "Эльче" и уверенно победила со счетом 3:1. Дублем у хозяев отличился Санти Мина. Таким образом, была прервана серия из 7 матчей без побед подряд (4 поражения и 3 ничьи) во всех турнирах. Хозяева поднялись на 9 строчку турнирной таблицы, набрав 29 очков. "Эльче", по-прежнему, находится в зоне вылета. У команды предпоследнее, 19 место и 18 баллов после 21 встречи.

"Сельта" - "Эльче" 3:1 (2:0)

Голы: Санти Мина, 45 - 1:0, Мендес, 45+2 - 2:0, Ригони, 50 - 2:1, Санти Мина, 69 - 3:1

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Аарон Мартин, Араухо, Мурильо, Денис Суарес (Баэса, 89), Тапия, Мендес (Феррейра, 76), Нолито (Солари, 63), Санти Мина (Бельтран, 76), Аспас (Айду, 89).