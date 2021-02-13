"Сельта" дома разобралась "Эльче" и прервала серию из 7 игр без побед
В Виго закончился матч в рамках 23 тура испанской Ла Лиги. "Сельта" принимала "Эльче" и уверенно победила со счетом 3:1. Дублем у хозяев отличился Санти Мина. Таким образом, была прервана серия из 7 матчей без побед подряд (4 поражения и 3 ничьи) во всех турнирах. Хозяева поднялись на 9 строчку турнирной таблицы, набрав 29 очков. "Эльче", по-прежнему, находится в зоне вылета. У команды предпоследнее, 19 место и 18 баллов после 21 встречи.
"Сельта" - "Эльче" 3:1 (2:0)
Голы: Санти Мина, 45 - 1:0, Мендес, 45+2 - 2:0, Ригони, 50 - 2:1, Санти Мина, 69 - 3:1
"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Аарон Мартин, Араухо, Мурильо, Денис Суарес (Баэса, 89), Тапия, Мендес (Феррейра, 76), Нолито (Солари, 63), Санти Мина (Бельтран, 76), Аспас (Айду, 89).
"Эльче": Бадия, Диего Гонсалес (Кальво, 46), Мигель Анхель, Мохика (Моренте, 31), Верду, Хосан (Хосема, 27), Марконе, Гути, Ригони, Бойе, Каррильо (Милья, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14