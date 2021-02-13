"Сельта" дома разобралась "Эльче" и прервала серию из 7 игр без побед

Теги сельта вигосанти минаэльче

"Сельта" дома разобралась "Эльче" и прервала серию из 7 игр без победВ Виго закончился матч в рамках 23 тура испанской Ла Лиги. "Сельта" принимала "Эльче" и уверенно победила со счетом 3:1. Дублем у хозяев отличился Санти Мина. Таким образом, была прервана серия из 7 матчей без побед подряд (4 поражения и 3 ничьи) во всех турнирах. Хозяева поднялись на 9 строчку турнирной таблицы, набрав 29 очков. "Эльче", по-прежнему, находится в зоне вылета. У команды предпоследнее, 19 место и 18 баллов после 21 встречи.

"Сельта" - "Эльче" 3:1 (2:0)

Голы: Санти Мина, 45 - 1:0, Мендес, 45+2 - 2:0, Ригони, 50 - 2:1, Санти Мина, 69 - 3:1

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Аарон Мартин, Араухо, Мурильо, Денис Суарес (Баэса, 89), Тапия, Мендес (Феррейра, 76), Нолито (Солари, 63), Санти Мина (Бельтран, 76), Аспас (Айду, 89).

"Эльче": Бадия, Диего Гонсалес (Кальво, 46), Мигель Анхель, Мохика (Моренте, 31), Верду, Хосан (Хосема, 27), Марконе, Гути, Ригони, Бойе, Каррильо (Милья, 86).

Читайте также: Куман заявил, что "Барселона" должна была купить защитника | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тедеско - о тренировке "Спартака" при "–14": "Как в Дубае!" (видео)

Тедеско - о тренировке "Спартака" при "–14": "Как в Дубае!" (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов