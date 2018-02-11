"Сельта" – "Эспаньол" - 2:2 (обзор)

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"Сельта" – "Эспаньол" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 23-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Эспаньолом" (2:2).

Видео: "Сельта" – "Эспаньол".

Не пропустите: "Сельта" и "Эспаньол" расписали результативную ничью. | http://soccernews.ru

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