"Сельта", "Эспаньол" и "Сарагоса" вышли в 3-й раунд Кубка Испании

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"Сельта", "Эспаньол" и "Сарагоса" вышли в 3-й раунд Кубка Испании

Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го раунда Кубка Испании. Стоит отметить победы "Сельты", "Эспаньола" и "Сарагосы", которые вышли в следующий раунд.

"Андорра" – "Сельта" - 1:2 (1:1)
Голы: Фонтан, 14 - 0:1, Виланова, 39 - 1:1, Санти Мина, 118 - 1:2

"Сан-Себастьян-де-лос-Рейес" – "Фуэнлабрада" - 0:0, по пенальти - 4:5

"Райо Махадаонда" – "Малага" - 1:0 (0:0)
Гол: Рубен Санчес, 60 - 1:0

"Уэска" – "Жирона" - 0:1 (0:1)
Гол: Калавера, 22 - 0:1

"Сарагоса" – "Бургос" - 2:0 (1:0)
Голы: Эгуарас, 34 - 1:0, Гонсалес, 51 - 2:0

"Кристо Атлетико" – "Эспаньол" - 1:2 (1:0)
Голы: Суалдеа, 6 - 1:0, У Лэй, 46 - 1:1, Серджи Гомес, 86 - 1:2

"Линарес Депортиво" – "Алавес" - 2:1 (1:0)
Голы: Этчанис, 19 - 1:0, Силла, 67 - 1:1, Копете, 73 - 2:1

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