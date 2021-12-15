"Сельта", "Эспаньол" и "Сарагоса" вышли в 3-й раунд Кубка Испании
Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 2-го раунда Кубка Испании. Стоит отметить победы "Сельты", "Эспаньола" и "Сарагосы", которые вышли в следующий раунд.
"Андорра" – "Сельта" - 1:2 (1:1)
Голы: Фонтан, 14 - 0:1, Виланова, 39 - 1:1, Санти Мина, 118 - 1:2
"Сан-Себастьян-де-лос-Рейес" – "Фуэнлабрада" - 0:0, по пенальти - 4:5
"Райо Махадаонда" – "Малага" - 1:0 (0:0)
Гол: Рубен Санчес, 60 - 1:0
"Уэска" – "Жирона" - 0:1 (0:1)
Гол: Калавера, 22 - 0:1
"Сарагоса" – "Бургос" - 2:0 (1:0)
Голы: Эгуарас, 34 - 1:0, Гонсалес, 51 - 2:0
"Кристо Атлетико" – "Эспаньол" - 1:2 (1:0)
Голы: Суалдеа, 6 - 1:0, У Лэй, 46 - 1:1, Серджи Гомес, 86 - 1:2
"Линарес Депортиво" – "Алавес" - 2:1 (1:0)
Голы: Этчанис, 19 - 1:0, Силла, 67 - 1:1, Копете, 73 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14