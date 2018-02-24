"Сельта" - "Эйбар" - 2:0 (обзор)

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"Сельта" - "Эйбар" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Сельтой" и "Эйбаром".

Читайте также: "Сельта" одержала победу над "Эйбаром". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Леганес 25 30
13 Реал Сосьедад 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 24 13
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