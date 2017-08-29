"Сельта" готова побить свой трансферный рекорд и купить Эмре Мора

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"Сельта" готова побить свой трансферный рекорд и купить Эмре Мора

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Мор в ближайшее время станет игроком "Сельты", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 13 миллионов евро, ещё около 12 миллионов будут доступны в качестве бонусов. Таким образом, "Сельта" может заплатить за игрока порядка 25 миллионов евро, что составит клубный рекорд.

Известно, что 20-летний турок уже прибыл в Виго для прохождения медобследования и подписания контракта.

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