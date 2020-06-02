"Сельта" готова выкупить полузащитника "Барселоны"

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"Сельта" готова выкупить полузащитника "Барселоны"

"Сельта" собирается активировать опцию выкупа хавбека "Барселоны" Рафиньи Алькантары.

По информации Mundo Deportivo, галисийский клуб готов выкупить бразильца за 16 миллионов евро.

Впрочем, сделка может сорваться из-за желания самого футболиста играть в АПЛ или Серии А.

С сентября 27-летний Рафинья выступает на правах аренды за "Сельту". В его активе в текущем сезоне 20 матчей, 2 гола и 2 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 9,5 миллионов евро.

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