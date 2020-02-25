"Сельта" готова выкупить трансфер хавбека "Барселоны"

"Сельта" намерена выкупить у "Барселоны" права на бразильского полузащитника Рафинью Алькантару, сообщает Marca.

По сведениям издания, клуб из Виго приобретет бразильца, если сохранит место в Примере. Впрочем, проблемой может быть высокая зарплата игрока, но он, скорее всего, пойдет на компромисс.

В нынешнем сезоне 27-летний Рафинья выступает за "Сельту" на правах аренды. Хавбек провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

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