"Сельта" хочет арендовать хавбека "Барселоны"

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"Сельта" хочет арендовать хавбека "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара может перейти в "Сельту", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, галисийский клуб намерен арендовать 24-летнего футболиста в январе.

Сам Рафинья готов перебраться в "Сельту", так как хочет получать стабильную игровую практику. А учитывая, что хавбек пропустил около 9 месяцев из-за травмы, ему будет сложно пробиться в основной состав "сине-гранатовых".

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