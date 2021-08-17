"Сельта" хочет арендовать нападающего "Спартака"
Форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе заинтересовал испанский клуб, сообщает La Voz de Galicia.
По информации источника, взять 24-летнего футболиста в аренду до конца сезона хочет "Сельта".
В галисийском клубе видят в аргентинском легионере "красно-белых" замену для его соотечественника Факундо Феррейры.
Ранее сам Понсе заверил, что не покинет "Спартак" этим летом.
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