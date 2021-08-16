"Сельта" хочет усилиться защитником ЦСКА

Фото инстаграм Бруно Фукса

Центрального защитника ЦСКА Бруно Фукса зовут в Испанию, утверждает Noticias Celta.

По информации источника, на 22-летнего бразильца нацелилась "Сельта".

Агент футболиста Матеус Ассаф в интервью Resistência Colorada подтвердил наличие переговоров между московским и галисийским клубами.

Напомним, что Фукс после перехода в ЦСКА прошлым летом сыграл только 1 матч, пропустив остальные игры из-за травм. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

Не пропустите: Галан перешел в "Сельту". | http://soccernews.ru