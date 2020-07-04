"Сельта" и "Бетис" обменялись голами в матче Ла Лиги
"Сельта" и "Бетис" сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Отметим, российский нападающий Федор Смолов был заменен на 54-й минуте.
"Сельта" - "Бетис" - 1:1 (1:0)
Голы: Нолито, 22 - 1:0, Феддаль, 79 - 1:1.
"Сельта": Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо, Васкес (Мальо, 62), Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Фернандес, 78), Смолов (Мендес, 54), Нолито (Брадарич, 77), Аспас (Мина, 77).
"Бетис" Хоэль Роблес, Феддаль, Манди, Алекс Морено (Педраса, 54), Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Аленья (Хоакин, 57), Родригес, Хуанми (Тельо, 57), Лорен Морон (Борха Иглесиас, 90+2).
"Сельта" с 35 баллами занимает 16 место в турнирной таблице Примеры. У "Бетиса" 38 очков и 13-я позиция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14