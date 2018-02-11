"Сельта" и "Эспаньол" расписали результативную ничью

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"Сельта" и "Эспаньол" расписали результативную ничью

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Сельта" и "Эспаньол" сыграли вничью. Дублем за клуб из Виго отметился Макси Гомес, за каталонцев забивали Лео Баптистао и Жерар Морено. После этого матча "Сельта" занимает восьмое место в Ла Лиге, "Эспаньол" находится на 15-й позиции.

"Сельта" – "Эспаньол" - 2:2 (1:1)
Голы: Баптистао, 10 - 0:1, Макси Гомес, 32 - 1:1, Макси Гомес, 80 - 2:1, Морено, 87 - 2:2

"Сельта": Бланко, Ронкалья, Кастро, Мальо (Бойе, 89), Гомес, Васс, Лоботка, Радоя (Эрнандес, 75), Систо (Мор, 75), Аспас, Макси Гомес.

"Эспаньол": Лопес, Налдо, Кариколь, Марк Наварро, Лопес Сильва, Санчес, Санчес, Дардер (Вила, 73), Хурадо (Гарсия, 61), Морено, Баптистао (Пьятти, 73).

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