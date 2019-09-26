"Сельта" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей (видео голов)

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"Сельта" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей (видео голов)

"Сельта" и "Эспаньол" закончили результативной ничей в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Отметим, хозяева забили единственный гол на 5-й добавленной минуте и спаслись от поражения.

"Сельта" -  "Эспаньол" - 1:1 (0:0)

Голы: Педроса, 48 - 0:1, Мина, 90+5 - 1:1.

"Сельта": Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Рафинья (Фернандес, 76), Суарес (Систо, 85), Лоботка (Мендес, 61), Бельтран, Аспас, Мина.

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Калеро, Педроса, Виктор Санчес, Рока (Дардер, 87), У Лэй (Пипа, 64), Кальери, Варгас (Давид Лопес, 77).

В турнирной таблице Ла Лиги "Сельта" занимает 15 место, "Эспаньол" расположился на 18 позиции.

Видео голов:

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