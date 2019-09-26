"Сельта" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей (видео голов)
"Сельта" и "Эспаньол" закончили результативной ничей в матче 6-го тура чемпионата Испании.
Отметим, хозяева забили единственный гол на 5-й добавленной минуте и спаслись от поражения.
"Сельта" - "Эспаньол" - 1:1 (0:0)
Голы: Педроса, 48 - 0:1, Мина, 90+5 - 1:1.
"Сельта": Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Рафинья (Фернандес, 76), Суарес (Систо, 85), Лоботка (Мендес, 61), Бельтран, Аспас, Мина.
"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Калеро, Педроса, Виктор Санчес, Рока (Дардер, 87), У Лэй (Пипа, 64), Кальери, Варгас (Давид Лопес, 77).
В турнирной таблице Ла Лиги "Сельта" занимает 15 место, "Эспаньол" расположился на 18 позиции.
Видео голов:
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|Команда
|М
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|6
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|3
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|4
|Гранада
|6
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|6
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Хетафе
|6
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Осасуна
|6
|7
|13
|Валенсия
|6
|6
|14
|Реал Вальядолид
|6
|6
|15
|Эйбар
|6
|5
|16
|Алавес
|5
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|5
|18
|Мальорка
|6
|4
|19
|Эспаньол
|5
|4
|20
|Леганес
|6
|2