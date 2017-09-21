"Сельта" и "Хетафе" победителя не выявили

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"Сельта" и "Хетафе" победителя не выявили

В рамках 5-го тура испанской Примеры "Сельта" сыграла вничью с "Хетафе".

"Сельта" – "Хетафе" 1:1

Голы: Макси Гомес, 25 - 1:0, Анхель, 86 - 1:1

"Сельта": Альварес, Гомес, Кастро, Мальо, Фонтас, Эрнандес, Хосабед (Васс, 81), Браис Мендес (Мор, 60), Систо (Лоботка, 74), Аспас, Макси Гомес.

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо (Анхель, 56), Бергара, Арамбарри, Фажр (Альваро, 56), Дьедиу (Монтеро, 75), Молина.

Предупреждения: Даконам (17), Хосабед (57), Антунеш (66), Макси Гомес (69), Суарес (74), Альваро (90). | http://soccernews.ru

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