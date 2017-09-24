"Сельта" и "Леганес" побеждают в шестом туре Примеры

В рамках шестого тура испанской Примеры состоялись ещё два матча. Гостевые победы синхронно добыли "Сельта" и "Леганес", обыграв "Эйбар" и "Лас Пальмас" соответственно.

"Эйбар" – "Сельта" - 0:4

Голы: Кабраль, 17 - 0:1, Гомес, 23 - 0:2, Эрнандес, 39 - 0:3, Васс, 72 - 0:4.

"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель (Жунка, 46), Капа, Гальвес, Эскаланте, Дани Гарсия, Инуи (Энрик, 37), Бебе, Шарлес (Жордан, 63), Кике.

"Сельта": Бланко, Кабраль (Фонтас, 64), Кастро, Мальо, Гомес, Лоботка, Эрнандес (Хосабед, 75), Васс, Систо, Макси Гомес (Гвидетти, 76), Аспас.



"Лас Пальмас" – "Леганес" - 0:2

Голы: Бовю, 47 - 0:1, Эрасо, 90 - 0:2.

"Лас Пальмас": Чичисола, Лемос, Борха Эррера, Маседо (Симон, 76), Химо Наварро, Виера, Аквилани, Таннане, Кастельяно (Гомес, 53), Домингес (Толедо, 69), Кальери.

"Леганес": Куэльяр, дос Сантос, Рауль Гарсия, Сальдуа, Сиовас, Перес, Брашанац (Эль-Жар, 73), Пирес (Гумбау, 65), Эрасо, Шимановски, Бовю (Амрабат, 81).

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